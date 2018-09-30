中國境外污染物抵台 北台灣今明空品不樂觀

今天上午11 點時全台空氣品監測。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

2018-09-30 11:59

〔記者蕭玗欣／台北報導〕時序進入秋季，環保署提醒，受東北風帶來的中國境外污染物影響，北台灣地區今明兩天臭氧濃度和細懸浮微粒濃度都偏高；西半部沿海地區這兩天風速稍強，要注意地表揚塵現象，高屏地區因位於下風區，容易有污染物累積。

環保署表示，根據今天上午10點的監測結果，萬里、富貴角、彰化、台西、橋頭及澎湖為「橘色提醒（對敏感族群不健康）」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區、馬祖及金門為「普通」等級，宜蘭及花東空品區為「良好」等級。全國77站中「紅色警示（對所有族群不健康）」0站，「橘色提醒」5站，「普通」64站，「良好」8站。

環保署表示，今天颱風逐漸遠離，風向轉為偏東北風。離島地區及北部空品區受中國東南沿海境外臭氧移入影響，離島地區傍晚時段有機會達「紅色警示」等級，北部沿海地區亦有機會達「橘色」等級；中部空品區以南午後光化作用致臭氧易偏高，局部地區可能達「紅色警示」等級；雲嘉南沿海地區風速偏強，須留意地表揚塵現象。北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級；其他地區則為普通到良好。

環保署提醒，這幾天受微弱東北風影響，帶來境外污染物，尤其以臭氧為主，影響地區為北台灣一帶，明天持續受東北風影響，北部地區除臭氧濃度高以外，細懸浮微粒濃度也會升高；高屏空品區位因為位於中南部沿海強風的下風區，須留意污染物累積及午後光化作用使臭氧易偏高。

環保署說，未來一週，台灣主要受到東北風影響，竹苗以北及東半部擴散較佳，中南部風速較弱，易有污染物累積；週四受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流接近影響，中南部沿海風速偏強，局部區域易有地表揚塵現象。（12:53更新）