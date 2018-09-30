台中花博世界級「植物方舟」 1噸重巨蘭將登場

花博外埔園區智農館布展主題之一「種原奏鳴曲」，目前大型植物例如巨蘭、山蘇等已入館。（台中市政府提供）

2018-09-30 11:35

〔記者黃鐘山、歐素美／台中報導〕台中花博外埔園區智農館的「種原奏鳴曲」，辜嚴倬雲保種中心提供1000種以上的珍稀植物參展。市府農業局今日說，目前首批大型植物例如巨蘭、山蘇等已入館，苔蘚植物也佈展完成，將營造展館成為世界級的「植物方舟」。

農業局說，位於屏東縣的辜嚴倬雲植物保種中心，致力於保育全世界熱帶及亞熱帶植物，目標為2020年以前累積保存達3萬種熱帶植物，是全球首座民間熱帶植物保育園區，平常不對外開放，僅供學術機關、學校、植物園間交流研究。

為譲全球民眾認識台灣在保存植物上的努力，中心提供1000種以上的珍稀植物，參與花博盛會，屆時來自世界各地的珍稀物種、台灣瀕臨滅絕的原生植物等，搭配植物與昆蟲、藍綠藻、動物間的共生關係，將以世界級的視野展現植物保育現況及重要性。

辜嚴倬雲保種中心首批大型植物例如巨蘭、山蘇等，已從屏東運抵智農館，苔蘚植物也佈展完成，邀請大家親近世界級的「植物方舟」， 鼓勵民眾與政府共同保存植物，維護台灣生物多樣性。

農業局表示，一叢巨蘭重量可達1公噸以上，黃色的花布滿斑點，花序可達3公尺長，花期超過2個月，1851年倫敦水晶宮萬國博覽會曾展出一叢重達2公噸的巨蘭，這次展出的巨蘭也比成年男性高大，也因為體積龐大，大部分不會種植於溫室內，而是以地植的方式種植於室外。

此外，台灣與索羅門群島森林部合作推動「大型植物資源調查與保存計劃」，進行植物資源調查、國家標本館設備及數位化保存，「種原奏鳴曲」展區也將讓遊客瞭解台灣首次與友邦的大型植物誌及物種搶救行動。