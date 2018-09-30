潭美颱風襲日 虎航今明超過20個航班異動

潭美颱風影響日本當地天氣，台灣虎航宣布9月30日與10月1日航班異動資訊。（資料照，台灣虎航提供）

2018-09-30 11:31

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中颱潭美持續影響日本當地天氣，台灣虎航今早宣布9月30日與10月1日航班異動資訊，超過20個航班取消及提前、延後起飛。

台灣虎航9月30日最新航班異動如下：

-IT284 高雄-大阪關西取消

-IT211 大阪關西-桃園取消

-IT8268/IT8269 高雄-名古屋來回航班取消

-IT230 桃園-沖繩那霸延後至08:25起飛

-IT231 沖繩那霸-桃園延後至11:45起飛，惟受限於那霸機場設施限制，旅客請於08:10-09:30間完成報到手續

-IT200 桃園-東京成田提前至05:20起飛

-IT201 東京成田-桃園提前至10:35起飛

-IT210 桃園-大阪關西提前至04:30起飛

-IT285 大阪關西-高雄提前至09:05起飛

-IT214 桃園-岡山提前至09:25起飛

-IT215 岡山-桃園提前至13:50起飛

-IT240 桃園-福岡提前至05:15起飛

-IT241 福岡-桃園提前至09:25起飛

-IT202 桃園-東京成田提前至12:05起飛

-IT203 東京成田-桃園提前至17:30起飛

-IT8246 桃園-佐賀提前至06:05起飛

-IT8247 佐賀-桃園提前至10:30起飛

-IT206 桃園-名古屋延後至10月1日06:15起飛

-IT207 名古屋-桃園延後至10月1日11:00起飛

-IT212 桃園-大阪關西延後至10月1日11:25起飛，航班編號改為IT9212

-IT213 大阪關西-桃園延後至10月1日16:00起飛，航班編號改為IT9213

-IT216 桃園-東京羽田延後至10月1日21:55起飛，航班編號改為IT9216

10月1日最新航班異動情形如下：

-IT217 東京羽田-桃園延後至10月2日03:00起飛，航班編號改為IT9217

以上飛航時間皆為當地時間，且為24小時制。