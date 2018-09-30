八斗子恐怖巨浪瞬間打來 2人當場倒地送醫

2人當時在最外側、車輛無法行駛的防波堤內，高過防波堤兩倍的滔天巨浪席捲而來。（圖擷取自臉書社團「爆料公社」）

2018-09-30 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕雖然潭美颱風沒有登陸台灣，但受到外圍環流的影響，昨天台灣多處地區仍出現強風，沿海地區也有長浪的危險，位於基隆的八斗子漁港就有民眾被浪擊中，當場倒地不起。

有網友在臉書社團「爆料公社」貼出照片表示，昨天下午4點多，有2人在八斗子漁港防波堤內被浪擊中，受傷送醫，呼籲民眾「不要以為有防波堤很安全」，當出現長浪預報時，千萬不要靠近海邊，避免發生危險。

2人當時在最外側、車輛無法行駛的防波堤內，高過防波堤兩倍的滔天巨浪席捲而來，越過防波堤重重地打在路面上，2人當場被擊中倒地不起，救護車抵達後，醫護人員只能將救護車停在較內側、車輛可通行的防波堤內，再徒步前往將2人抬出。

網友看完一陣撻伐，「很扯，真的」、「三好加一好」、「沒下去算好運了」、「海葬費還沒收，不要急著去觀浪啊！」、「反正就是有人講不聽～」、「希望勇者們不要再浪費資源囉！」

今天凌晨3點46分，中央氣象局仍對台灣北部、東半部、恆春半島、馬祖、綠島、蘭嶼發布長浪警訊，提醒民眾務必留意，切勿靠近海邊。