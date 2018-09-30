台南特27道路動土 徐國勇：兼顧交通、觀光、治水...

動土後，大家開心合影。（記者吳俊鋒攝）

2018-09-30 10:50

〔記者吳俊鋒／台南報導〕將斥資逾5.2億元闢建的台南仁德特27號道路東段工程，今天動土、祈福，典禮由內政部長徐國勇主持，他強調，預計2021年完成，有助於提升鄰近生活圈機能，除了交通之外，因連接都會公園與奇美博物館，還可帶動觀光，加上雨水下水道的施設，兼具治水之效。

特27號道路地方爭取已久， 今天的動土典禮在德糖路的中山高涵洞前舉行，代理市長李孟諺、立委王定宇、市議員杜素吟與劉正昌，以及民進黨市議員參選人郭鴻儀等各界貴賓都出席，現場座無虛席，氣氛熱烈。

李孟諺表示，特27號將是仁德第3條東西向的主要幹道，有助於紓解往返市區的車流，也有外環道的功能，更可以改善當地中山高涵洞瓶頸，這項興建工程，意義多重。

仁德、保安工業區一帶發展快速，主要的南147線中正路，尖峰時段容易產生交通壅塞，且因經過仁德鬧區，兩側緊鄰建築物，難以拓寬，因此需要增闢外環道，紓解龐大車潮。

今天動土的特27號東段工程，西起文華路，跨越三爺溪，與後壁厝排水共線後，穿越中山高至德洋路口，銜接已開闢的北段道路，總長約1930米，寬度25公尺，總經費為5億2641萬元。

內政部長徐國勇專程南下主持動土典禮。（記者吳俊鋒攝）

仁德特27號東段開工，各界貴賓一起動土。（記者吳俊鋒攝）