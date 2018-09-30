康芮最快今轉中颱 是否襲台週三是關鍵

康芮未來3天都會穩定朝西北西方向移動，在接近琉球東南方海面時，路徑開始出現變化，若偏西前進將威脅週末天氣。（中央氣象局）

2018-09-30 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕「潭美」颱風擦身而過，外圍環流距離台灣約200公里，沒有對台造成明顯降雨，目前潭美颱風在日本九州近海，預計中午前後登陸四國一帶，赴日民眾須留意颱風動態。今年第25號颱風「康芮」（Kong-rey，柬埔寨提供，女子名）昨生成，有接近台灣可能性，週三（3日）動向是關鍵。

根據最新氣象資料顯示，康芮颱風目前中心位置位於北緯13.7度、東經138.7度，在鵝鑾鼻東南東方2120公里之海面上，以每小時13公里速度，向西北進行，其暴風半徑120公里，康芮颱風強度持續發展，最快今就有機會增強為中度颱風，暴風半徑也會隨之擴大，氣象局不排除未來康芮有成為強颱的可能性。

天氣風險公司分析師陳婉婷指出，康芮在太平洋的高壓導引下，未來3天都穩定朝西北西方向移動，在接近琉球東南方海面時，開始出現變化，各國氣象單位出現分歧，若偏北角度大，可能循潭美路徑在東部外海北上，對台影響較輕微，倘若偏西前進，本週末天氣將受到颱風威脅。

由於康芮距台仍遠，後期預測路徑變動高，預計要到週三康芮北轉角度及時間，才能知道對台灣的影響為如何，民眾多加留意颱風相關動態。