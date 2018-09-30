高雄分署10/2聯合拍賣會 吉祥物「拍寶」將登場

「拍寶」吉祥物，將在10月2日的拍賣會首度亮相，拉近行政執行機關與民眾間的距離。（記者黃建華攝）

2018-09-30 10:06

〔記者黃建華／高雄報導〕行政執行署高雄分署10月2日的聯合拍賣會，吉祥物「拍寶」將首次與高雄民眾見面。「拍寶」是以台灣獨有的梅花鹿為意象，在鹿角上掛有孔方錢幣，象徵行政執行署高雄分署的職責是為國家追討人民滯欠的各種稅捐、罰鍰及費用。

「拍寶」吉祥物是由行政執行署統一製作後，分送給所屬各執行分署使用，希望以「拍寶」可愛的外型及充滿親和力的形象，拉近行政執行機關與民眾間的距離。

為了能讓民眾感受到「拍寶」初登場的歡樂氣氛，高雄分署將安排「拍寶」於10月2日下午在高雄分署1樓拍賣現場表演，由替代役役男擔任操偶師。當天高雄分署會有臉書（facebook）直播，請大家可以到「行政執行署高雄分署粉絲專頁」按個讚，當天就可以觀賞全程實況轉播喔。

10月2日的拍賣會，拍賣的物件除了不動產之外，還有中華、KIA等自小客車，日產、鈴木、中華等小客貨車，VOLVO營業遊覽大客車、國瑞大客貨車、PIAGGIO重型機車、光陽機車等。現場還販售手機清潔液機會難得，歡迎民眾踴躍前往競標撿便宜。

高雄分署特別提醒民眾，高雄分署與聯合信用卡處理中心合作，應買人可持23家銀行信用卡，依各家銀行的刷卡規定，在高雄分署臨櫃繳納拍賣價金，免除攜帶現金的麻煩與風險。

由於車輛保管的因素，汽車及重機的觀覽時間訂在10月2日下午1時至2時，觀覽地點在臺灣高雄地方法院檢察署南區大型贓物庫（高雄市前鎮區草衙二路50號），不動產投標及車輛和其他動產的拍賣時間訂在2日下午2點30分至2點59分投標及應買登記，下午3點整拍賣。

拍賣地點在高雄分署-高雄市新興區復興一路80號1樓。拍賣資訊請逕至法務部行政執行署高雄分署網站查看。