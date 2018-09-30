09/30 各報重點新聞一覽

2018-09-30 06:22

自由時報

反空污公投連署 7.7萬造假

中選會查對國民黨「反空污公投」提案連署的結果出爐，不符規定遭剔除的連署有18萬1848人，其中「有偽造情事」高達7萬7000多人，離譜的「死人連署」更有1萬1849人。中選會將依法告發偽造文書，並於10月2日開會決定是否成案。

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7.5強震引6米海嘯 屍橫遍野// 印尼410死 台灣願伸援

印尼蘇拉威西島28日下午遭兩起強烈地震侵襲，最大達到芮氏規模7.5，震源深度僅10公里，屬極淺層地震，引發最高達6公尺的巨大海嘯，中蘇拉威西省首府巴路市（Palu）和浪加拉縣（Donggala）沿岸首當其衝，大量建築物先遭強震損毀，後遭巨浪沖垮捲走，災區對外通訊中斷，海灘上更是屍橫遍野，已知全區至少410人死亡、540人受傷。

詳見7.5強震引6米海嘯 屍橫遍野// 印尼410死 台灣願伸援。

青年所得增加// 30歲以下年收46.8萬創新高

青年所得持續改善。行政院主計總處調查，2017年所得收入者平均年所得65.48萬元，續創歷年新高；各年齡層中，除了40歲以上所得收入均創歷年新高之外，未滿30歲平均年所得46.77萬元，也創歷年新高，30至34歲及35至39歲則分別創11年次高及10年新高。

詳見青年所得增加// 30歲以下年收46.8萬創新高。

蘋果日報

印尼7.5強震 恐怖海嘯 410死

傷心欲絕的男子懷中抱著幼童，走過滿目瘡痍的街道，遭泥濘覆蓋的小小臉龐與身軀，顯然早已僵直無氣息。一張照片訴說著印尼前天遭規模7.5強震與3公尺高海嘯雙重災難夾擊下的悲情。在中蘇拉威西省的首府巴路，至少釀410死、540傷，數千民宅毀損，數十至數百人下落不明。因當地與鄰近災區電力、通訊及交通中斷，災情難以釐清，死傷人數恐飆高。尚無台籍人士傳出傷亡。

繩套頸 病嬤慘遭綁陽台 鄰po網斥「沒天良」媳崩潰：因婆婆會自殘

竟把婆婆當狗養！彰化縣陳姓老婦人昨被媳婦用尼龍繩套住脖子，綁在自家陽台上，樓上鄰居看了十分不捨，前往關心還被罵，因此拍下影片po網，痛批：「有天理嗎？」彰化縣社會處獲報趕緊會同警方前往了解，媳婦解釋因老婦患重度精神障礙，又有自殘傾向，才綁陽台方便照顧。

聯合報

倒數衝刺 藍綠決戰中台

九合一選戰倒數計時，藍綠陣營最後不到兩個月的衝刺計畫出爐。國民黨設定「決戰中台灣」戰略，預計10月14日在台中市舉辦誓師大會，六都參選人一起造勢；擁有執政優勢的民進黨則是拉長戰線，十月主要是配合各地競選總部成立，直到十一月才進入「決戰期」，由兼任黨主席的蔡英文總統領軍，巡迴全台輔選。

強震大海嘯 印尼近400死

印尼蘇拉威西島28日的兩次強震及其引發的海嘯，至少造成348人死亡，這些人全都在島上第三大城巴路罹難，另造成540人受傷，29人失蹤，數以千計民宅、醫院、購物中心和飯店倒塌。

中國時報

藍搶反撲 綠忙固樁！佛系求突破 草根拚翻轉

國民黨在北、桃兩大昔日藍營票倉，因不慍不火的「佛系」打法，讓選情陷不利。面對選舉倒數，佛系代表人丁守中、陳學聖已開始構思改變戰法，尋求突破。北市長參選人丁守中將鎖定都更、公宅及公托，單挑柯文哲罩門；桃市長候選人陳學聖直接點名鄭文燦「專搞小建設」，強調將拋大建設，反擊綿密的綁樁文化。

可支配所得 連5年輸專科！人才取代性高 大學文憑價值縮水

大學文憑價值不斷縮水！據行政院主計總處統計，2017年每人可支配所得中位數，研究所以上學歷最保值，高達84.2萬元，大學畢業年減2.86％，約48.6萬元，比專科學歷還低6000元，更看不到研究所學歷車尾燈。中小企業總會理事長李育家坦言，「三不等」大學人才取代性高，比起學歷，企業更需要「能做事」的員工。