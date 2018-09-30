各地天氣穩定 東北風影響明起日夜溫差逾10度

今日各地天氣以多雲到晴為主，台灣週遭水氣因颱風遠離更加減少，僅在北部山區及東半部地區有一些零星降雨。（資料照）

2018-09-30 06:39

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地天氣以多雲到晴為主，台灣周遭水氣因颱風遠離更加減少，僅在北部山區及東半部地區有一些零星降雨，午後在南部山區有局部短暫陣雨；溫度方面，北部及東半部高溫約28至30度，中南部約32、33度。

第24號中度颱風「潭美」在今天凌晨2點位於琉球北北東方350公里海面上，以每小時45公里的速度持續往東北方移動，「潭美」預計明日清晨6點會移動到日本東北地區，移動路徑貫穿日本國土，在近日有赴日旅遊計畫或是在日本當地旅遊的國人應特別注意。第25號輕度颱風「康芮」在今日凌晨2點則是位於關島西方560公里處的海面上，以每小時16公里的速度朝西北西方向移動，預計在週末接近琉球東南方海面，後期路徑仍有不確定性，須持續觀察。

今日空氣品質部分，因風向轉為偏東北風，雲嘉南內陸地區風速逐漸減弱但沿海地區仍偏強，須留意地表揚塵現象；離島地區可能受中國東南沿海境外臭氧移入影響，雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。北部、竹苗、中部、高屏空品區為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

週一、週二（10月1日、2日）持續受偏乾東北風影響，各地大多為多雲到晴天氣，僅北部及東半部地區有局部短暫雨，午後中南部山區也有局部短暫陣雨，東北風也帶來一股涼空氣，各地早晚普遍有「涼感」，尤其中部以北及東北部感受更為明顯，低溫有機會來到20度左右，白天各地陽光露臉，氣溫上升，高溫約29到32度，中南部有機會再高一些，日夜溫差偏大，需留意溫度變化。

週三至週六（3日至6日）由於東北風增強加上颱風接近水氣增多，北部及東北部降雨機率再度提高且範圍擴大，而花蓮、台東則有局部短暫雨，中南部仍為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 29 24 ~ 32 27 ~ 32 22 ~ 30

今日上午各地大致維持多雲到晴，不過中央氣象局提醒，今日午後對流發展較早也較旺盛，會出現局部大雨及豪雨，民眾需多加注意。（資料照）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）