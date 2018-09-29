高市上半年空污減量 空污費縮水3千萬元

2018-09-29 23:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市上半年空污減量，以硫氧化物減量最多，比去年同期減少近1成8，相對空污費也縮水3千萬元，市府環保局表示，8成用於工廠稽查及檢測，民眾最關心的搭乘大眾運輸優惠措施，市府今年將研議續推好康政策。

根據市府環保局統計，高市今年1至6月硫氧化物排放量比去年同期減少1832噸，減幅達17.8%，碳氫化合物也減少931噸，減幅達12%，氮氧化物也減少1487噸，減幅8.9%，其中減量8成5以上來自大廠。

環保局表示，多管齊下管制策略奏效，工廠各污染物排放量明顯降低，空污情況比往年大幅改善，以興達電廠為例，硫氧化物半年減少772噸、氮氧化物減少993噸，根據7、8月數據顯示，工廠仍持續減量中。

值得一提的是，空污費是根據工廠污染物排放量收費，污染排放量變少、空污費自然減少，相較於去年一整年空污費收入3.86億元，今年上半年工廠空污費收入1.59億元，比去年同期減少3千萬元。

局長蔡孟裕表示，環保局多管齊下策略奏效，包括要求興達電廠秋冬減煤2成，上半年實際生煤使用減少20.5%，加嚴燃燒設備排放標準取代生煤條例、總量管制、秋冬空污費率調昇等措施，促使廠商減少污染排放。

蔡孟裕指出，空污減量也反映在空氣品質上，高市自今年3月起空污指標明顯改善，包括PM2.5紅色警示天數未再出現，1至8月二氧化硫平均濃度減少14%，PM2.5減少12%且超標紅色天數降至14天，創下歷史新低紀錄。