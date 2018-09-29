全民運「選手之夜」大咖接力獻唱 嗨翻苗栗山城

選手之夜音樂會也於昨晚七點半起在苗栗縣立體育場，吸引三萬多名滿場觀眾進場。（記者彭健禮攝）

2018-09-29 23:35

〔記者彭健禮／苗栗報導〕全民運動會今天下午開幕，「選手之夜」音樂晚會也於今晚7點半起在苗栗縣立體育場，吸引3萬多名滿場觀眾進場，在眾知名歌手接力熱唱演出之下，讓全場觀眾嗨翻。

晚會由縣內大山國小節令鼓隊、謝小玲客家搭嘴鼓及龍德家商競技啦啦隊打頭陣，展現苗栗在地特色，也炒熱現場氣氛，接著大會活動代言人A-Team與吉祥物貓裏喵，帶來全民運歌曲，揭開序幕。苗栗縣長徐耀昌也率領縣府一級主管為來參賽的選手加油打氣，也歡迎所有嘉賓到苗栗作客。

雙聲帶金曲歌王蕭煌奇率先開唱，帶來《你是我的眼》、《末班車》等膾炙人口的歌曲，台語歌王翁立友接力唱出多首代表作品；在地泰雅族原住民歌手亦帆，用清亮又溫暖嗓音唱出動人旋律；唱作新天王韋禮安，演唱《因為愛》、《還是會》等歌曲，擄獲在場年輕一代的心。

影歌雙棲、甜美陽光教主曾沛慈，展現超高人氣；在地客家歌手黃連煜，更和主持人「客家妹」陳明珠合唱，驚喜連連；饒舌天團頑童MJ116，連串嘻哈歌曲，引爆台下粉絲嗨到最高點；最後壓軸女神HEBE田馥甄，唱出一首首膾炙人口的歌曲，尤其神曲《小幸運》將氣氛帶到最高潮。