小金門芋頭季 享「芋」國際

小金門芋頭季登場，外藉老師聞「香」而來，看到好朋友成功挖芋，「美女團」成員趕緊上前按讚。（記者吳正庭攝）

2018-09-29 23:17

〔記者吳正庭／金門報導〕烈嶼鄉年度盛事「魅力烈嶼、精彩香芋」芋頭季，今天在小金門雙口海邊盛大登場，由於接近年底，現場難免飄出選舉味；大會表揚「芋頭王」，不少外籍老師「美女團」體驗挖芋樂，再次證明小金門有機會藉著芋頭香，享「芋」國際。

烈嶼鄉又稱小金門，面積14.85平方公里，鄉長洪成發說，常有人不了解小金門的芋頭為鬆、綿、香？其實這就是老天疼惜地小、物資不足的小金門，送給小金門得天獨厚的禮物。

不僅洪成發大推小金門芋頭，行政院農委會官網「芋主題館」記載: 外島金門所產芋頭也堪稱一絕，尤其是小金門的芋頭，質地非常綿密鬆軟，香氣也非常濃郁。

金門地檢署檢察長毛有增說，許多朋友託他購買金門特產，排名第1的是金門高粱酒，第2就是芋頭，可見小金門芋頭已有相當知名度。

洪成發兩任郷長屆滿，因同額競選，年底幾乎確定轉任議員，他承諾會繼續為小金門爭取權益。縣長陳福海細數政績，也以另一半是小金門鄉親的乾女兒，強調「小金門女婿」一定會認真做事。角逐縣長寶座的立委楊鎮浯表示，不論在哪個位置，都會為小金門鄉親努力。

此外，確定不參選的議長洪麗萍，感謝鄉親一路走來相挺。轉戰烈嶼鄉長的郷代會主席洪若珊，期盼大家一起為小金門代言，把小金門之美行銷出去。

今年的「芋頭王」選拔，有別於以往重量掛帥，評分改以重量佔70％、外觀佔30％；前3名分別是芋頭王洪振華、芋二爺洪翊翔、芋三少洪莊清漢。

洪成發、洪麗萍、洪若珊及縣府主秘林德恭以地主身分，帶領來賓共同啟動芋頭季重頭戲─挖芋體驗；這項每年受理報名都秒殺的活動，今天有約一千位芋頭迷參加，不少美國籍老師人數也爆表，其中的「美女」團更把第一次下田收成獻給小金門，玩得不亦樂乎。

烈嶼鄉公所表示，「魅力烈嶼、精彩香芋」芋頭季今晚的歌唱晚會結束後，預定10月6日、10月13日舉辦「遊客假日挖芋體驗」，遊客可以50元換得200元面額的體驗券，但確定時間將另行公布，也歡迎遊客一訪小金門勇士堡、麒麟山、沙溪堡等特色戰地景點。

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