對流旺盛 台東今晚至明晨嚴防大雨

中央氣象局於今日晚間10點持續對台東縣、綠島及蘭嶼地區發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象局）

2018-09-29 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局於今（29）日晚間10點持續對台東縣、綠島及蘭嶼地區發布大雨特報。另外全台多縣市陸上強風特報已經解除。

氣象局指出，由於對流雲系發展旺盛，台東地區含綠島及蘭嶼，從今晚至明晨易有短時強降雨發生機率，提醒民眾注意。

陸上強風特報雖然已經解除，不過這兩天白天沿海地區仍會有8至9級強陣風，伴隨長浪發生機率，提醒民眾非必要請避免前往海邊活動。