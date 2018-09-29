七仙女的媽走過悲苦 被當「八妹」疼惜

陳秀麗家庭獲得孝親表揚，兒孫都很開心。（記者林宜樟攝）

2018-09-29 23:07

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉南鄉村86歲阿嬤陳秀麗連生「七仙女」，家中雖無男丁，但女兒們都很孝順，笑稱母親的年次最少是「八妹」，個個疼惜母親，還有2個女兒回娘家居住陪伴老媽媽；年節時，四代40多人都回老家跟「阿祖」團圓，家族感人孝行，獲選今年弘道老人福利基金會與瓦城泰統慈善基金會合辦的全國世代家庭孝親表揚「瓦城孝親獎」。

陳秀麗與先生羅君勻結婚後，14年內連生7個女兒，在傳統鄉下農家備受側目，常被人說，「只生查某人」、「以後沒人拜」，她要顧家、務農和養育女兒們長大，還背負著沒辦法為夫家傳宗接代的壓力，非常辛苦。

還好七仙女們從小就孝順，幫忙家務，長大離家或出嫁後仍寄錢補貼家用，六女羅淑芬更讓其中一個兒子從母姓，傳承羅家香火，現在更和二姊羅梅賢與母親同住照顧。

羅君勻過世後，女兒們想逗母親開心，笑稱七仙女有「八妹」，要疼惜「年次最少」的妹妹；陳秀麗一直捨不得出國旅遊，女兒們帶著她出國散心，今年端午節，陳秀麗說「從沒看過龍舟」，大家就推著輪椅，帶她到東石漁人碼頭看龍舟賽；大女兒羅月桃雖已過世，但女婿和孫子女們逢年節就返鄉看長輩，老厝的一面牆上滿是家族照。

陳秀麗去年罹重病，身體狀況漸差，今年7月開刀後曾昏迷不醒，多次住院，中秋節前才返家；縣議員林緗亭為陳秀麗家庭報名孝親表揚，日前公布入選，10月27日接受表揚，陳秀麗聽聞獲獎笑著表達開心，今天有不少親友來道賀。

南鄉村長謝魏雪鳳說，陳秀麗雖然沒有兒子，但年節返家的家人「全村最多」，鄰里稱羨，而且陳秀麗身體好的時候，長期當社區志工，熱心服務，獲獎實至名歸。