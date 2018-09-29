北門水晶教堂首場婚禮 罹癌新娘開心圓夢

新娘王雅玲（中右）由藝人廖峻（中左）代表女方長輩挽著新娘步入婚禮禮堂。（記者楊金城攝）

2018-09-29 22:15

〔記者楊金城／台南報導〕浪漫婚禮，幸福啟航，取得使用執照的台南北門水晶教堂今天下午開幕並舉辦首場戶外婚禮，一圓罹癌新娘王雅玲夢幻婚禮的願望，新人嚴捷與王雅玲在牧師與親友見證及海天的祝福下，完成終身大事，親友喜極而泣。

這是水晶教堂舉辦的第一場由專業牧師主持的基督教儀式婚禮，氣氛熱鬧又溫馨，浪漫唯美；男、女主角嚴捷與王雅玲，因經營兩岸電子商務平台而交往相戀2年多，王雅玲罹癌住院治療期間，嚴捷貼心照料，但因無法為她簽署就醫保證人感到困擾，半年前決定先登記結婚，讓王雅玲好好治療。

新人一起對抗病魔，但一直沒有舉辦公開婚禮，深感遺憾，王雅玲希望舉辦一場基督教婚禮的願望，今由雲嘉南濱海國家風景區管理處和水晶教堂經營團隊彝璋文創為新人一圓浪漫婚禮之夢。

王雅玲由藝人廖峻代表女方長輩挽著新娘步入婚禮禮堂。並在牧師證婚下，新人戴上婚戒、互喊「我願意」，在大家的見證下，完成終身大事，攜手共度一生，眾人並祈福王雅玲身體健康，相當感人。

雲嘉南濱海國家風景區管理處打造北門婚紗美地「水晶教堂」，1年曾有百萬遊客，但因未取得建築執照、使用執照，歷經風波後觀光人氣退燒，雲管處長徐振能說，水晶教堂通過使用執照後，他高興的快掉下眼淚，盼委外經營團隊彝璋文創把水晶教堂打造為國際級婚禮聖地。

彝璋文創董事長陳建璋說，嚴捷與王雅玲的愛情故事讓人感動，決定推掉十幾場婚禮預約，將水晶教堂的首場婚禮獻給這對新人。

彝璋文創未來也將引進日本SIG光雕公司，在北門婚紗美地打造光雕投射秀，預計明年農曆春節前啟用。

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北門水晶教堂。（記者楊金城攝）

新郎嚴捷（右）為新娘王雅玲戴上婚戒。（記者楊金城攝）

新郎嚴捷（前右）、新娘王雅玲（前左）圓夢在水晶教堂完成終身大事。（記者楊金城攝）