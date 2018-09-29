潭美颱風撲日遠離、「康芮」仍遙遠 週日天氣回穩

明日因颱風「潭美」遠離台灣，水氣減少，北部山區及東半部地區有零星降雨，其他地方則是多雲到晴、山區午後有局部短暫雨。（資料照）

2018-09-29 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕颱風「潭美」遠離台灣，明（30）天水氣減少，北部山區及東半部地區有零星降雨，其他地方則是多雲到晴、山區午後有局部短暫雨。

中央氣象局預報，第24號颱風「潭美」今天下午2點位於台北東北方610公里海面上，加速向日本前進，提醒要到當地旅遊的民眾，務必留意颱風資訊。日本關西機場公司稍早宣布明天上午11點起，關閉跑道至10月1日上午6點，多家航班也已貼出異動通知，提醒旅客留意。

至於今天下午2點成形的第25號颱風「康芮」，目前距離台灣仍逾2500公里，預計下週接近琉球東南方海面，不過後期路徑仍有不確定性，影響台灣的程度還需關注最新的預報資訊。

空氣品質方面，天氣風險公司指出，未來2天，有些來自境外的污染物會隨著北風南下，空氣品質轉差。環保署預測，明天雲嘉南及彭湖、金門、馬祖地區達「橘色提醒」，花東地區為「良好」，其餘地區則為「普通」。

溫度方面，明天白天北部及東半部高溫約28至30度，中南部約32、33度。

紫外線方面，明天台東縣為中量級，宜蘭、中彰投、嘉義及金門、澎湖地區達過量級，其餘地區為高量級，提醒外出應注意防曬、補充水分，上午10點到下午2點，最好不在烈日下活動。