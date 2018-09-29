取件人姓名「XX3公分」 他領包裹讓正妹店員笑翻了！

男網友PO文稱自己到超商領包裹，卻看到兩名正妹店員不斷竊笑，一看賣家設定取件人姓名竟然是「懶叫3公分」。（圖擷取自臉書「爆料公社」）

2018-09-29 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕這樣下次還敢去同一家超商嗎？一名男網友在臉書PO文稱，自己到超商取貨，結果2名正妹店員卻不斷竊笑，直到看到包裹上的取件人姓名才驚覺被賣家出賣了，感嘆「完了...我不行了...」。

一名男網友在臉書「爆廢公社二館」PO出一張包裹照片，只見包裹上方的取件人姓名竟是「懶叫3公分」，讓他當場傻眼，因為領包裹的當下看到2名正妹店員不斷竊笑，讓他哭笑不得地罵賣家白目，無奈表示「完了...我不行了...」。

由於取件人名稱一般都是由買家設定，因此出現如此尷尬的名稱也讓網友質疑，是否原PO在自導自演，對此原PO則解釋，取件人名稱是賣家設定，「PC賣家方為了方便客人超商取貨付款，擁有兩個帳號可以自行設定買家名稱及訂單領貨門市」，賣家當初也只跟他說，「去門市領就好，不用開網頁」，沒想到看到包裹後才發現被惡搞。

文章一出引起網友熱烈討論，紛紛留言「懶先生你好，方便出示一下...核對嗎」、「需要好好的（驗）明（身）份」、「脫下來證明給她們看」、「哈哈，這樣她們對你印象深刻，以後你一進超商也不用再確認了」、「3公分，從小塑化劑照三餐吃到大」、「沒問店員：妳有看過金箍棒嗎？」。