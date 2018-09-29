世界最美麗海灣組織年會閉幕 相約明年日本見

2018-09-29 22:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕為期3天的世界最美麗海灣組織年會，今晚在湖西林投白灣景觀餐廳舉行閉幕典禮，立法院長蘇嘉全跨海抵澎參與，盛讚澎湖與下屆主辦城市日本富山灣為太平洋最閃亮珍珠，最後由澎湖縣長陳光復將會旗，交給日本富山灣代表。

為期3天2夜的世界最美麗海灣組職年會，今日舉行海灣之夜閉幕儀式，最後一天重頭戲也開會選出下屆主席，由加拿大Michel Bujold當選，澎湖縣政府在林投白灣景觀餐廳設下歡送宴，讓與會代表感受澎湖海邊夜晚氣氛，立法院長蘇嘉全則是座上貴賓。

蘇嘉全表示，澎湖是台灣最閃亮的海上珍珠，參加世界最美麗海灣組織年會會員，都已能領受到澎湖之美，明年的主辦城市日本富山灣，與澎湖灣一樣併列為太平洋兩顆珍珠，先後主辦世界最美麗海灣組織年會，一同為地球環境而努力；隨後蘇嘉全與世界最美麗海灣組年會前後任主席，相互交換禮物。

海灣之夜最重要的儀式，就是會旗交接，由澎湖縣長陳光復將會旗交接給下屆主辦城市日本富山灣代表，宣布今年組織年會圓滿結束；由於昨日也是新任主席Michel Bujold與澎湖縣政府旅遊處副處長劉美凡生日，主辦單位也特別貼心準備蛋糕，成為活動中最大的驚喜，讓眾人分享生日喜悅。