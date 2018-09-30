紙風車到大理高中演出 萬華嗨翻「童」樂

現場孩子們相當興奮。（記者楊心慧攝）

2018-09-30 00:02

〔記者楊心慧／台北報導〕紙風車劇團29日晚上7點在大理高中演出，上百人到場觀看表演，不少小朋友跟著台上角色一起哼兒歌，場面相當熱鬧，表演活動由台北市議員顏聖冠促成，她說，紙風車很少到萬華表演，若是家長想帶孩子看劇，需跑到很遠的地方，才會想爭取這次活動的演出，未來也會多多促成這類的活動，讓家長和孩子假日有地方可去。

紙風車在大理高中活動中心表演，現場聚集上百名大小朋友，整個禮堂都是人，從五點開始就已經有人陸續進場。紙風車除了舞台演出外，還將大型充氣娃娃推到台下，讓小朋友一起推娃娃，增加互動性，現場歡呼不斷。

林姓家長說，很少有免費看劇的機會，這次聽到紙風車要來萬華表演的消息，立刻帶著孩子來看表演，兩個小孩也都相當興奮，在家就一直吵著要先到現場。

住附近的吳姓家長說，過去曾帶孩子到新北市看紙風車的演出，由於紙風車表演，能培養孩子文化素養，也能從中學習到一些東西，希望劇團能夠常來萬華演出。

促成演出 顏聖冠籲政府支持劇團進校園

活動主辦單位為台灣陽光天使職能治療兒童發展協會、協辦單位為台北市議員顏聖冠服務處，顏聖冠說，她長期擔任紙風車劇團的志工，認為戲劇可帶給孩子歡笑，也能讓親子有良好互動關係，但紙風車很少到萬華演出，才會努力爭取紙風車到現場表演，也希望政府能夠支持劇團進校園，讓孩子能夠從小接觸戲劇。