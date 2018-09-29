國際學生程式設計競賽 台灣隊奪冠

新北市板橋高中高三學生蔡旻諺（左四）、林栢瑋（左三）、高雄中學學生鄭天鈞（右四），在板中郭兆平老師（左二）及中華民國電腦學會副理事長蔡教授（右二）帶領下，參加澳洲2018國際學生程式設計競賽勇奪世界冠軍。（板中提供）

2018-09-29 20:22

〔中央社〕新北市板橋高中高三學生蔡旻諺、林栢瑋、高雄中學學生鄭天鈞，前往澳洲參加2018國際學生程式設計競賽，台灣隊伍今天一路過關斬將，勇奪世界冠軍。

新北市立板橋高中今天晚間發布新聞表示，板中學生蔡旻諺、林栢瑋與高雄中學學生鄭天鈞，共同組隊參加今年8月的全國青年程式設計競賽獲得第一名，代表台灣遠征澳洲參加2018國際學生程式設計競賽（International School Software Competition，ISSC）。

板橋高中表示，三名學生組成的台灣代表隊在獲得全國賽冠軍後，由板中老師郭兆平持續培訓，並參加中華民國電腦學會集訓，參加世界競賽。

校方表示，國際賽今天上午舉行，台灣代表隊3名學生一路過關斬將，勇奪世界冠軍，接受東南亞電腦學會聯盟會長尼克塔特（ Nick Tate）頒獎，成為台灣之光。

板中表示，教育部資訊及科技教育司、中華民國電腦學會今年8月舉辦「全國青年程式設計競賽」，以提升學生程式設計能力，並選拔優秀軟體程式設計的學生。

板中說，蔡旻諺、林栢瑋兩人都是在地就學的學生，蔡旻諺家住板橋區，畢業於江翠國中，他放棄就讀台北市前三志願高中，選擇就讀板橋高中數理資優班，因修習數學專題課程，擅長「遞迴」相關題目。

畢業於溪崑國中的林栢瑋，修習物理專題課程，專攻邏輯分析與思考型的題目。兩名同班同學平常會一起研究魔術方塊，學期中的假日或暑假，會約出來練習題目，或上網找學習資源強化解題能力。

郭兆平表示，隨時開放電腦教室供選手自主討論與練習，並提供學習的指引與資源，兩人平時的練習與默契，是這次奪下世界冠軍的重要關鍵。

板中兩名學生表示，感謝新北市府與板橋高中提供豐富的學習資源，例如，高一時曾參加板中與輔仁大學專案合作的「程式設計先修班」（AP課程） ，並已考過APCS（大學程式設計先修檢測） ，已能運用C語言、C++及Python來解決問題，培養良好的程式設計能力。