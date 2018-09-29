交通部統計：計程車司機收入略減1583元

交通部每2年進行1次計程車營運狀況調查。（資料照）

2018-09-29 20:13

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕面對UBER競爭，計程車司機的日子是越來越難過？交通部每2年進行1次計程車營運狀況調查近日公布，去年專職計程車駕駛每月平均收入為4萬6045元，較104減少1583元；但營業支出卻微幅增加266元。交通部表示，UBER於102年就進入台灣，104年專職計程車駕駛收入有成長2333元，這個統計數字無法呈現是否是受UBER競爭所致，且抽樣統計時約有3%誤差，相差千餘元不一定代表駕駛所得真的下跌。

根據統計，去年計程車車輛登記數為8萬7604輛，較104年增625輛，當中仍以台北市2萬8450輛、新北市2萬2243輛最多，二者相加佔整體57.9%；不過兩縣市計程車數量皆較104年略少3、4百輛，占全台灣比例也略下滑1.2%。

計程車駕駛加入車隊收入真的比較好，根據統計，去年底有加入派遣車隊，每月營業總收入5萬951元，較未加入者高出1萬519元，每月營業支出雖較未加入者高出4444元，但收支併計後，有加入者平均每月營業收入還是高出逾6075元。因此，越來越多專職駕駛人，選擇加入無線電或衛星派遣車隊，去年佔比更首度超過半數，達51.1%。

交通部表示，選擇不加入車隊駕駛，多數是不願被車隊管理約束（佔36.2%）、其次是認為管理服務費用太高（佔22.5%）；而駕駛選擇開計程車的原因，主要都是考量營業時間較自由，佔比66.3%，其次是較其他行業就業容易16.4%、一時找不到其它職業14.4%。

受惠於科技應用，計程車空車率近年也有逐漸降低趨勢，每天營業時間當中，約有31.6%是空車狀態；每天平均行駛139.6公里，當中有41.1公里是空車。交通部指出，時間、距離兩項空車率指標，都較104年分別有略為下降1.4%、1%；專職計程車空車率下降，可能與計程車載客方式改變有關，去年巡迴攬客占比67.2%，較102年降5.9%，也較去年降1%；而「無線電或衛星派車」比例51.3%，則增較102年增10.6%、較去年增4.3%，這次更新增統計透過網路資訊平臺、APP叫車比例，約8.2% ，顯示藉由科技資訊管理，可降低專職計程車駕駛人空車時間及空繞里程，有助於提升營運效率。至於百分比超過100%，是因該調查可複選問卷。

專職計程車駕駛工作時間非常的長，近年調查顯示，每月都休息不到4天，去年月休3.7天，平均每日營業9.8小時、載客12.4趟、每趟載1.5人，休息天數較104年略增加0.5天，不過每日載客趟數也下降0.7趟。而駕駛女性比例略為增加，從104年2.9%到去年3.8%，整體平均年齡從52.7歲增加1.7歲、未滿30歲駕駛只佔1.2%、未滿40歲也只有7.4%，40歲以上未滿65歲最多，佔81.2%；65歲以上則有11.4%，較2年前增加5.4%。

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會副理事長鄭力嘉表示，計程車業認為那個數據不是那麼準確，以現在業界狀況，尤其是現在面對UBER租賃車模式競爭，它們每月增上千輛，費率還不用受管控，每個月只少1500元實在太少。