救護車警笛聲暖心 名醫遵母遺願8年捐2部

2018-09-29 21:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市新化在地名醫陳相國，今天再度捐贈救護車給消防分隊，這是8年來的第2部，他表示，母親生前每次聽到疾駛而過的警笛聲，認為又有傷病患可以及時獲助，會不自覺地覺暖心起來…」，謹遵其遺願，持續行善。

甫接任台南市醫師公會理事長的陳相國，8年來捐贈給新化消防分隊的這2部救護車，連同內裝配備與設施，超過460萬元，他強調，只要自己還有能力，公益行動不停止，要讓愛延續下去。

陳相國的父親陳振淵，在新化經營傳統西藥房，後來投入義消工作，與地方人士成立「無名氏」愛心基金會，為弱勢急難救助，逾20年前，曾經捐過救護車。

只是當時的救護車，以基金會名義所捐贈，母親陳春輝叮囑返鄉行醫的陳相國，未來有能力，不要吝於付出，就自己來行善，幫助更多的人。

陳相國回憶，之前基金會捐贈的救護車疾駛而過，母親聽到「喔伊、喔伊」的警笛聲，都說「又有人可以獲得幫助，覺得很暖心」。

母親過世後，陳相國並未忘記她的囑咐，繼2010年之後，今天再度與妻子陳美妏聯名，攜手捐贈救護車，回饋鄉里，希望能協助更多傷病患儘速送醫。

除了陳相國的救護車之外，宏進金屬科技與義消新化中隊等也合資捐贈勤務機車3輛，讓打火弟兄在山區小路執行工作時，可以更安全。