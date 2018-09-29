心血管疾病患者注意！氣溫變化大易致命

心臟基金會、心臟學會主辦「世界心臟日」園遊會，藉此提升國人對心血管疾病認知。（記者吳亮儀攝）

2018-09-29 20:37

〔記者吳亮儀／台北報導〕最近氣溫變化大，醫師提醒有心血管疾病等慢性病患者要特別注意！根據歷年死因統計，包括心臟病、腦中風、糖尿病等與血管相關的疾病致死的人數高達5萬多人，遠超過癌症奪走的4萬多條人命。

今天是世界心臟日，全球各地都在宣導心臟健康、注意心血管疾病，世界衛生組織（WHO）甚至指出，心血管疾病其實是全球死亡的頭號殺手。

根據我國死因統計，心臟病是去年十大死因第2名，奪走2萬644條人命，平均每26分鐘就有1人死於心臟病，若再加上腦中風、高血壓、糖尿病及腎臟病等血管相關死因，血管性疾病造成每年5萬3697人死亡，超過第一名的癌症死亡人數4萬8037人。

而比對歷年來的死因統計，因心血管疾病致死的人數和死亡率，一直來都超過癌症。

「許多民眾對心血管疾病警覺心沒有癌症來得大」，心臟學會暨心臟基金會執行長黃瑞仁指出，長年飲食和作息不正常易引起「三高（高血壓、高血糖和高血脂）」加上肥胖、吸菸等不良條件或習慣，容易罹患心血管疾病。

黃瑞仁說，最近許多研究都發現，台灣人血液中的膽固醇濃度越來越高，已和歐美人差不多，顯示台灣人飲食逐漸西化，紅肉和油脂的攝取量越來越多。

黃瑞仁也指出，亞洲人對糖分的代謝能力較差，西化飲食結果就反映在糖尿病的盛行率越來越高，糖尿病的併發症包括大血管疾病如心肌梗塞、缺血性腦中風、下肢動脈阻塞等，小血管疾病如腎臟病、視網膜病變、手麻腳麻、神經病變等。

黃瑞仁說，近年來受天氣變化和氣候變遷的影響，極熱極冷或氣溫變化大的天氣型態，也是心血管疾病誘發因子。

黃瑞仁提醒，其中心肌梗塞是心血管疾病當中很致命的疾病，「胸痛」是最典型症狀，而喘、冒汗、暈眩、上腹痛也是心肌梗塞症狀，特別是女性對疼痛耐受度較高而易忽略，更可能延誤就醫。

國民健康署署長王英偉指出，心腦血管疾病七大危險因子包括45歲以上男性、55歲以上或停經女性、有心血管疾病家族病史、三高疾病、抽菸、肥胖、少運動等，只要符合當中3項就屬於高風險群。