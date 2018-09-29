見過2倍大的身分證嗎？ 戶政展菜市仔名大公開

身分證發行超過60年，歷經5次版本換發，第1代身分證是現在的2倍大。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-09-29 19:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全國十大姓氏有哪幾姓？十大常見名字？又有哪些稀少姓氏？身分證發行超過60年，歷經五次版本換發，第一代身分證竟是現在的二倍大！戶政也能好好玩，發掘許多趣味，北區戶政所在台中麗寶OUTLET商場舉辦「北藏臻典‧戶載古今」吸引許多遊客觀賞，印證自己的姓名有沒有進入前十大。

根據戶政統計，全國十大姓氏為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊，台中市前十大姓氏也是這十個姓氏，只是第7至第10的名次不同；男生前十大常見名字，冠軍名為「家豪」有14萬多人同名，再來是「志明」、「俊傑」、「建宏」、「俊宏」等，都有十幾萬人同名。

女生常見名字為淑芬、淑惠，竟超過30多萬人同名，還有美玲、雅婷、美惠、麗華、淑娟、淑貞、怡君，均超過20萬人同名。

台中市民政局副局長徐仙卿說，北區戶政所這次展覽有各種有趣的戶政檔案及統計資料，並介紹北區在地采風等3大主題，還找出發行超過60年的身分證，呈現歷次版本換發的樣式，以及戶口名簿及戶籍謄本的樣式，說明日據時期戶口調查簿的用語意義，一窺人口發展與生死結離合。

法制局局長吳梓生指出，透過戶政庶民資料的呈現 可以了解當時人民與政府之間的關係，如在日本時代吸食鴉片會記載於戶籍調查簿上，引人入勝；北區戶政所主任陳佩玉說，展出地點在台中后里，也能宣傳2018花博在台中，展至9月30日，民眾要把握機會，會場還有大地桌遊、套圈圈等遊戲，了解戶政多樣化、便民措施及花博知識。