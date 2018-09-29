高市三輪餐車「夢想合作聯盟」啟動 觀光局選定7處景點試辦

高市觀光局與三輪餐車業者合組夢想合作聯盟，選訂七處地點試辦餐車市集。（記者王榮祥攝）

2018-09-29 22:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府創全國之先，由觀光局長曾姿雯代表、與26家三輪餐車業者成立「夢想合作聯盟」，今天從愛河畔起步，正式朝三輪餐車合法經營邁進，並發行高雄市三輪餐車輕旅地圖，於愛河等7處景點試辦，還與LINE Pay一卡通合作，讓三輪餐車也可電子支付。

曾姿雯表示，近年來高雄許多街邊和公園旁，出現一台台極具風格特色的三輪餐車，販賣各式餐食及手作商品，車主是一群充滿熱情的在地青年創業家，且已匯集成為一股文創能量，可說是高雄新興觀光資源﹔觀光局於是規劃試辦假日三輪餐車觀光市集，期打造在地青創聚落，塑造高雄特色。

曾姿雯指出，依據道路交通管理處罰條例及高雄市特定地區營業用三輪以上慢車管理辦法，三輪餐車須取得證照後才能於道路上行駛，目前由觀光局協同交通局、輔導本市三輪餐車透過第三方認證申請取得證照，讓三輪餐車合法上路，同時與衛生局共同輔導業者，於衛福部食品業者登錄平台完成登錄。

為帶動餐車輕旅風潮，觀光局推出「三輪餐車輕旅地圖」，選訂愛河、蓮池潭、美術館、凹仔底森林公園、旗津貝殼館、鳳凌廣場、澄園等7個試辦地點，地圖內容結合在地青創，描述高雄故事，並提供QR CODE掃描查詢每部三輪餐車即時動態，讓遊客可以跟隨三輪餐車順遊高雄著名景點，享用美食同時飽覽美景。

觀光局說明，夢想三輪餐車業者已有9家納入市府首波輔導合法作業，另為打造智慧城市，推廣智慧旅遊，本次三輪餐車市集試辦活動與一卡通行動支付結合，支援行動支付（LINE Pay），外國旅客不用換幣也可方便消費，打造友善觀光環境。