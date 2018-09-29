墾丁淡季大淨灘！3小時清1350公斤 塑膠垃圾大舉入侵

墾丁淡季大淨灘，3個小時清運1350多公斤垃圾，更發現可怕的塑膠垃圾充滿海岸。（記者蔡宗憲攝）

2018-09-29 18:41

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島進入旅遊淡季，墾丁國家公園管理處結合海巡署、屏東地檢署舉辦大規模淨灘，這次更鎖定多個少有人到達區域，總計清運超過1公噸各類垃圾，最可怕的是有許多各式各樣的塑膠垃圾，墾管處也期盼民眾共同減塑愛地球。

恆春半島各海域經過823水災、山竹颱風等接連的豪雨風浪影響，各大海域到處堆積海漂垃圾，淨灘地點遍及後灣、出水口、海膽保護區、後壁湖、南灣、大灣、小灣、船帆石、滿州灣、漁村公園等十處海灘，其中少有遊客到達的滿州灣風吹砂海域，更是這次淨灘重點。

500百名志工經過近3個小時的淨灘，總計清運垃圾量達1350多公斤，墾管處人員響應海洋垃圾分類，記錄種類及秤重，填寫「國際淨灘行動記錄表 」，發現垃圾以塑膠為大宗，餐具、衣物、衛生紙、釣魚及捕魚棄置漁具也佔相當大的比例，未來將推廣到各淨灘活動。

墾管處說，這次淨灘活動，發現塑膠垃圾已經成為海洋污染課題，除了各項活動已經不提供一次性瓶裝水，也期盼民眾透過淨灘活動，重視塑膠垃圾氾濫問題，從日常生活響應減塑愛地球。