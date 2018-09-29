行銷台東長濱農產品 馬英九秀原民族語

2018-09-29 18:29

〔記者楊綿傑／台北報導〕台東好山好水，農產品遠近馳名，為更進一步推廣，台東長濱鄉公所在台北車站一樓大廳舉辦「美饡長濱、鮮採直送」活動，前總統馬英九受邀擔任嘉賓，他大力稱讚台東農產品，也到各攤位試吃，更用多族原民族語向在場民眾打招呼，場面熱絡。

長濱鄉農特產品展售會為期今明2天，現場有數十攤位，推廣包括米、紅藜、海鹽、黑糖、養殖白蝦等特色農漁產品，強調以安全農法栽種、符合農藥殘留標準、嚴謹的田間管理、米粒品質達到國家CNS二級以上標準，經申請並通過審查，核發「長濱米」產區認證標章販售，食安問題都不必擔心且都是在地原味。

活動也邀請前總統馬英九、台東縣長黃健庭擔任嘉賓，馬英九致詞時表示，過去幾週幾乎每週都到台東，他非常希望有機會能幫忙推廣台東農產品，雖然可能很多人沒去過、不知道長濱這個地方，但長濱在歷史上有很重要的地位，3萬年前舊石器時代就有遺跡，是原住民的發源地之一。

馬英九也推崇黃健庭的政績，並介紹台東「雙浪馬拉松」是海浪與稻浪的活動，很值得參加。馬一時興起，也現場秀了以原住民族語向大家打招呼，包括阿美族語、噶瑪蘭族語、布農族語都講得很溜，甚至還想繼續講卑南族及排灣族的族語。

馬英九隨後也在長濱鄉長潘淑芳引領下，與黃健庭一同參觀各攤位並試吃，對於新鮮度及口味都讚不絕口。現場還有包括名廚烹調創意料理、原民歌舞表演，以及原住民手工藝製作等活動，值得民眾現場參觀。