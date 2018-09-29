新南向另類成果 台商推動慢壘風行東南亞

2018-09-29 20:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕結合了百萬煙火秀的第4屆「三立貨櫃盃國際交流慢速壘球邀約賽」，下週將於台南安平區登場，今天熱鬧造勢，擔任台南市慢壘協會理事長的內政部次長陳宗彥專程參與宣傳活動，他強調，透過台商的推展，慢壘在泰國、越南、新加坡等地逐漸風行，堪稱另類的「新南向成果」。

這屆的邀約賽，10月6、7日將首度移師安平區的球場舉行，分為國內組與國際組，共18支球隊參加，包含泰國與中國天津等2支外國隊伍。

10月6日晚上將在三立貨櫃公司廠區舉行選手之夜，晚宴期間會施放百萬煙火，並邀請藝人到場演出助興，炒熱氣氛。

大會主席黃泳仁表示，近10年來，因為台商的帶動，慢壘在泰國、越南、新加坡等東南亞各地，蓬勃發展，台灣的慢壘隊，常專程飛往參與，反觀國內卻鮮少舉辦類似的國際賽事，因此三立貨櫃公司與台南市慢壘協會、安平區公所等合作，全力促成這次賽事。

陳宗彥指出，這屆賽事，各隊都有一定實力，精彩程度不亞於職棒，而選手們以球會友之外，也希望能順遊台南，推廣地方觀光。

陳宗彥說，在台商帶動下，東南亞的慢壘風氣逐漸盛行，連日商、美商也會組隊交流，是很好的國民外交。

身兼今年全運會，台南男子慢壘代表隊教練的民進黨市議員參選人郭鴻儀提到，台南的慢壘發展於60年代，盛行迄今，是各大賽事的常勝軍，前9屆全運會，就拿下6次冠軍、3次亞軍，團體戰績全國居首，實力可見一斑。