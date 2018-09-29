台南孔廟御匾特展今登場 康熙「萬世師表」最大塊

康熙御匾「萬世師表」。（記者洪瑞琴攝）

2018-09-29 18:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「哇，原來這麼大塊」！台南孔廟御匾特展今天首日登場，民眾難得如此近距離觀看以往高高懸掛的古匾，莫不驚呼清代皇帝「朕送的匾」，龍鳳金框超大尺寸，果然十分貴氣。

尤其是康熙御匾「萬世師表」，年代最早、體積也最大，長約4.78公尺，立起則有1.73公尺高，表彰孔聖美德，也是宣揚政績盛世。

歷朝清帝御賜孔廟匾額的規制由來，始於清康熙23年（西元1684年），康熙帝親臨曲阜孔廟祭祀，御書「萬世師表」匾額，御匾送至各地孔子廟，開啟皇帝頒給孔廟御匾傳統，康熙原稿則現存在國立故宮博物院典藏。

從御匾尺寸讓人聯想清代皇帝個性，因為康熙「祖爺爺」第1塊最大，後代子孫送的匾都不敢造次超越，雍正「生民未有」是8面御匾中體積最小的1塊，長約2.65公尺，反映他在位時勤實庶政的歷史評價。

而下一代乾隆皇帝送的匾有3.92公尺長，「比老爸還大」，似乎不難看出這位清朝皇帝被喻為最典型好大喜功。不過，乾隆在位60年，政務之餘喜好雅文，有其書法淵源與功力，雖貴為帝王，匾額題字卻端正莊嚴沒有驕傲霸氣，而是有親民之相。

南市文化局表示，近距離觀賞匾額藝術之美，還可發現原高掛樑上無法清楚端詳的皇帝印璽，都有很高的藝術價值，對於匾額大小形制是否反映在皇帝治世與個性，都是後續研究調查佐證文獻與野史的精彩題材。

由於這場特展是300多年僅見，難得一窺御匾真貌，首日參觀人數破千人，比平常增加約3倍左右；參觀民眾大讚「太開心了，居然能這麼近看到細節」「總算拉近了數百年來的距離」。

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台南孔廟御匾特展，今（29）日在鄭成功文物館登場。（記者洪瑞琴攝）

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台南孔廟御匾特展，今（29）日在鄭成功文物館登場，吸引民眾參觀及拍照留念。（記者洪瑞琴攝）