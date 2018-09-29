受助變助人！「獨臂桌球甜心」攻讀特教 陪伴弱勢童

伊斯坦大．莎霏多次於殘障桌球賽奪冠。（台灣世界展望會提供）

2018-09-29 18:01

〔記者黃旭磊／高雄報導〕先天右臂殘缺女桌球員，投身特殊教育協助弱勢童。

26歲的伊斯坦大．莎霏先天右臂殘缺，今年5月獲2018全國身心障礙運動會桌球項目TT9女子單打冠軍及團體冠軍，先前曾獲2013年亞洲青少年殘障桌球賽女子單打冠軍，2014年獲頒總統教育獎，練球之餘，莎霏是特殊教育研究所二年級學生，致力成為專業輔導員，陪伴弱勢孩童成長。

莎霏曾是台灣世界展望會長期關懷資助童，展望會今天（29日）說，莎霏家中收入不好，爸爸支撐一家9口支出，3歲讓女兒加入「資助兒童計畫」，補助生活扶助金、助學金，社工員訪視並有資助人關懷。

從小感受到社會關愛，莎霏說，以前收到資助人送文具及書包，心中滿是感動，當時識字不多，仍認真地寫下每一封感謝信，希望資助人感受到謝意。而大學就讀社工系，也曾輔導身心障礙學生，莎霏認為，缺乏特殊教育背景無法協助弱勢孩子，決定攻讀特教研究所。

莎霏曾經歷過苦痛，願用微薄力量幫助弱勢成長，帶動正面能量及歡笑，讓孩童心靈更富有。

台灣世界展望會南區辦事處主任林惠君說，每一名資助人關懷，都是弱勢童掌握人生契機，期待民眾加入「資助兒童計畫」，陪伴孩童走向新生。

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