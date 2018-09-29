俊州紀念藝文協會聯展 表達人子思親之情

2018-09-29 22:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣文化中心成立之際，擔任籌備委員的陳俊州先生，同時也是首位受邀展覽的畫家，2013年12月28日猝逝後，次子陳信宏發起紀念俊州藝文協會，雖然因是全國性社團，內政部尚未核准通過，今日在澎湖縣政府文化局舉行聯展。

陳俊州先生在澎湖任教多年，1956年與莊東老士紳、謝榕菁老師等成立澎湖最早美術團體「潮風美術研究會」，1965年在馬公鎮公所舉辦「陳順梱（註：舊名）個人展」也是開澎湖首次畫展之風；1983年與王旭松老師、紀雙抱先生、呂英煇老師成立「澎湖美術學會」。退休後移居台南，1995年成立「南陽美術協會」。

今年俊州紀念藝文協會，參展的畫家跨縣市的50餘位，也展出信宏老師珍藏的陳俊州老師5張系列的現代水墨畫，還有旅外畫家洪根深、許一男、顏雍宗，澎湖藝術家王旭松、葉龍輝、王文良及林龍吉、鄭美珠、陳正筆、黃春鶯、黃春燕、呂水上、詹雅云、鄭宇翔、許景翔、呂國正老師等都共襄盛舉。

開幕式由陳信宏主持，澎湖縣政府文化局長鄭嘉薇、縣議員陳慧玲、縣長候選人陳大松、議員候選人鄭美珠、陳慧娟、蔡見利及藝文界團體等人都到場祝賀，陳大松也提出當選後要興建澎湖專屬美術館及音樂館政見，獲得藝文人士大力讚賞；而縣長候選人、前考試院長賴峰偉也提供墨寶參展。