高市原民豐年祭今登場 與會來賓不致詞

高市聯合豐年祭今年以阿美族為主題。（記者王榮祥翻攝）

2018-09-29 17:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕2018高雄市原住民族聯合豐年祭儀-Miilisin阿美族豐年祭，今天在高雄國際花卉市場隆重登場，參與各部族及民眾、現場齊聚近5千人， 一起體驗原民傳統文化、分享快樂歌舞。

一年一度的高市原住民聯合豐年祭，通常在每年7、8月間舉行，不料今年8月下旬與9月初，接連碰上兩波豪大雨，迫使豐年祭兩度延期。

今天天公作美，整個儀式在總頭目吳金松帶領下隆重展開，且首創在原民祭典活動中，由總頭目致詞外，不安排任何單位致詞祝賀，讓活動內容更紮實，也獲族人鄉親好評。

高市原民會主委谷縱表示，主要是族人對過往祭儀活動場來賓致詞冗長，導致儀式拖延頗不認同，高市代理市長許立明遂指示全然尊重、並接受原民鄉親意見，所以除了總頭目，其他與會官員或民代不安排致詞。

原民會說明，今年聯合豐年祭儀以阿美族文化作主體，將阿美族豐年祭儀文化環境與特色，包含部落環境風貌、報訊文化、祭天祈福、情人之夜與情人袋典故等細心設計後，於市民朋友面前精華展現。

此外，現場也安排各原民族群祭典與文化示範，讓各族群可互相交流，也增進族人間情感，活動展演周邊還規劃原民市集，有烤山豬、天然愛玉、吉拿富、烤香腸及傳統手工藝精品，吸引不少民眾參訪。