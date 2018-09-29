停車以為一小時20元 她停半天看見金額當場嚇歪

2018-09-29 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕停車前最好看清楚收費規則，否則像這名車主一樣恐怕荷包就要大失血。一名女網友在臉書PO文表示，她把車子停在「1小時20塊」的停車格內，過了半天去取車時，驚見停車費竟高達630元，後來才發現該停車格是採取「累進費率」制，讓她崩潰「好想哭！」。

一名女網友在臉書「爆怨公社」上傳一張停車繳費單，表示28日上午8點將車子停在台中一處停車格，沒想到當晚7點多取車時，卻看到停車費竟高達630元，讓她傻眼直呼，「以前一小時不是20塊嗎？我應該沒記錯。」

繳費單PO出沒多久，就有網友提醒女網友，繳費單上面寫著「累進費率」，這時女網友才恍然大悟發現原來是自己誤會，感嘆的說「公有停車還是比私人的貴（有一日200的），真的好想哭！」

文章一出也引起網友熱烈討論，紛紛流言「累進費率...超貴」、「累進計費真的很可怖啊！現在停車都會找當日最高或是計次的停」、「好誇張的收費」、「嚇死人了」、「這是停好停滿的意思嗎？」、「比較想知道 蓋滿會有送裡物嗎？」。

也有網友安慰原po，「被拖走就不止這個價了」，另有網友指出，會採取「累進費率」計算停車費的目的，是希望民眾不要久停，主要是考量到要臨停的車主。