屏東市民學路今、明兩天封路 車輛改道

屏東市民學路從屏榮高中校門口開始管制通行。（記者葉永騫攝）

2018-09-29 16:44

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市通往屏榮高中、中正國中的民學路今天、明天兩天因為道路進行刨封工程封閉，車輛必須改道水源街等其他道路行駛，請屏東市民注意。

屏東市民學路屏東市重要道路，學生使用的人數達上千人，日前進行排水溝及人行道拓寬工程，在施工完畢後進行道路刨封工程，趁著今天及明天學生放假的時間趕工程進度，從水源街到中正國中段封路禁止通行，請行經的民眾特別注意。