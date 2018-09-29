中市防治荔枝椿象 無人飛機噴藥清園

防治荔枝椿象，以無人飛機噴藥清園，不僅效率高，且減輕農友作業負擔。（記者黃鐘山翻攝）

2018-09-29 16:29

〔記者黃鐘山／台中報導〕荔枝及龍眼採收後，做好清園工作，可有效降低荔枝椿象及各病蟲危害。中市府農業局與霧峰區農會合作，舉辦「無人飛機防治荔枝椿象示範觀摩會」，農業局今天說，以無人機噴藥清園，效率高且可減輕農友作業負擔，值得推廣。

荔枝椿象前年被發現在台中現跡，去年無患子科的荔枝、龍眼樹處處可見，導致結果率銳減，造成果農不小損失，市議員何明杰、張玉嬿率先於議會向農業局爭取擴大資材補助，並全面展開防治。

防治荔枝椿象，農業局今年初啟動化學防治，因為越冬成蟲體內脂肪已消耗，對藥劑容忍性低，是防治最佳時機。3月起配合荔枝及龍眼的花期停止施藥，進行物理防治，例如撿拾卵片、塗黏膠等。

全國首創的荔枝椿象卵片收購，農友採集後送交耕地農會，以含卵葉片為單位，每個卵片2元，並把荔枝椿象天敵的平腹小蜂回放農園，藉牠產卵寄生於荔枝椿象卵內進行生物防治。

農業局說，9至10月荔枝及龍眼採收後時期，如果把握此時機做好清園工作，可有效降低荔枝椿象及各項病蟲危害；而清園作法多元，農友可依栽培模式選擇化學防治或物理防治。為輔導農民清園，與霧峰區農會合作舉辦「無人飛機防治荔枝椿象示範觀摩會」。

觀摩會上，示範無人飛機施用清園藥劑，短時間即完成施藥工作，不僅效率高，且可減輕農友作業負擔，農友對這項技術反應熱烈。目前國內農業試驗單位也持續開發無人飛機農藥施用技術，並依據藥劑類型及作物特性研究施用條件，以提高防除病蟲害效果，並降低勞動力需求。