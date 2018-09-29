「世界心臟日」一起來護心 國健署：保健從日常開始

養成規律運動對心血管很重要，建議每週累積150分鐘的中度身體活動。（情境照）

2018-09-29 18:21

〔即時新聞／綜合報導〕每年的9月29日是「世界心臟日」，在台灣每26分鐘就有1人死於心臟病。衛福部國健署因此呼籲，血管的保健要從年輕、從日常做起。

今年世界心臟日主題是「你我承諾 心的夥伴」（my heart，your heart），希望大家由周遭親友開始，對心血管健康做出「心」承諾。其實造成心血管疾病的很多危險因子可以簡單預防，國民健康署署長王英偉表示，因缺乏規律運動、不健康飲食所引起的三高（高血壓、高血糖、高血脂）、過胖、吸菸、嚼檳榔及過量飲酒等問題，都是心臟病與中風等心血管疾病的主要危險因子。

國健署也建議大家，以自己為出發點落實健康的生活形態，像是飲食少油少鹽多纖維，以蒸、煮、川燙代替油炸。養成規律運動也很重要，建議每週累積150分鐘的中度身體活動。國健署也提醒大家向菸說不。不管是直接吸菸或二手菸，都會增加血管傷害、提高罹患中風及心臟病的風險。另外，定期健康檢察、了解自己的血糖、膽固醇、血壓及體重指標也很重要。

國健署還提到，心肌梗塞、腦中風等心血管疾病的急性發作，是危及生命的緊急狀況，出現狀況應該要儘早就醫。而男女的症狀並不同，女性常會出現噁心、手麻、背痛、呼吸不順等，可能會立即危及生命，建議立刻就醫接受治療。

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