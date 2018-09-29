全國自走車競速暨機器人創意大賽 熱鬧又有趣

機器人創意大賽考驗選手程式設計和組裝實務整合能力。（記者楊金城攝）

2018-09-29 16:23

〔記者楊金城／台南報導〕2018全國自走車競速暨機器人創意大賽，今天在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署「開戰」，有來自全國各地的496支隊伍、逾千名選手，同場較勁，互尬機器人，考驗選手從程式設計到零件組裝的能力，現場加油聲此起彼落，熱鬧有趣。

勞動部長許銘春與勞動力發展署長黃秋桂南下主持開幕儀式，並現場操作機器人與來賓來一場機器人足球友誼賽。

許銘春指出，機器人與自動化技術是未來發展趨勢也是政府重點發展產業政策，透過此次競賽提供青年學子交流觀摩機會，也是展現應用機械、電子、電機、程式設計等跨領域知識的整合實力，有助於智能產業人才教育向下扎根。

創意大賽有「自走車拐彎抹角」、「自走車避障」、「機械手臂車」及「機器人接龍軌道賽」，其中「機器人接龍軌道賽」是今年首創，參賽者需用5個軌道板，即時接龍、排列使機器人依循路線保持行走狀態，只要不出軌、快速抵達終點是致勝關鍵，考驗選手戰術與團隊合作默契。

參賽者帶來創作的機器人，現場宛如機器人大軍壓境，難得一見，比賽過程中，有的機器人一路順遂，有的罷工，讓操控的選手忙得不可開交，讓比賽增添刺激感和趣味。