Big City訪德蘭兒童中心 提前慶祝50週年院慶

Big City遠東巨城購物中心 回饋在地弱勢不停歇，今天下午由董事長李靜芳率同仁到新竹縣天主教德來會德蘭兒童中心提前慶祝50週年院慶。（記者王駿杰攝）

2018-09-29 16:40

〔記者王駿杰／新竹報導〕Big City遠東巨城購物中心 回饋在地弱勢不停歇，今天下午由董事長李靜芳率同仁到新竹縣天主教德來會德蘭兒童中心提前慶祝50週年院慶，除贈送電風扇、奶粉、收納箱、文具，也陪同院長趙菊妹與院生們一起種下代表「守護愛與喜悅」的黃梔子樹苗，並將樹苗圍繞在德蘭院區的聖母山周圍，象徵德蘭的孩子在眾人的愛與守護中茁壯成長。

李靜芳指出，遠東巨城購物中心不僅滿足消費者食衣住行娛樂教育需求，也是一個有溫度、富含底蘊的公益平台，自2017年起Big City就與德蘭兒童中心展開一系列公益合作計劃，除了在學基金、生活物資上適時給予協助，更開創暑期小志工體驗營，讓院生們在購物中心的工作中自我學習成長之餘，還能因服務時數在未來升學路上加分使其能安心就學。

德蘭兒童中心院長趙菊妹說，Big City提供許多學習機會與表演舞台，是院生們前所未有的體驗，今天Big City與德蘭共同種下代表守護與愛的樹苗，也是創院以來前所未有的，十分感謝。