國家太空中心至台中辦體驗營 展示福衛5號、7號模型

國家太空中心在台中市爽文國中舉行太空體驗營，首場有120位學生參加，現場還展示福衛5號及7號衛星模型。（記者蘇金鳳攝）

2018-09-29 16:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國家太空中心的太空科學教育首度移師台中，在爽文國中舉辦4場太空科學體驗營，今天為首場，有來自台中市各校的120位學生參加，現場以1:10比例來展示去年升空的「福衛5號」模型，還有明年要升空的1:2比例的福衛7號模型，小朋友看了驚喜連連，太空夢已植入心中。

過去國家太空中心的太空科學教育，多半以都會區為主，立委何欣純向國家太空中心爭取，中心同意到地方展開深耕課程，推動「太空圓夢計畫」，首場的「太空體驗營」在今天上午舉行開幕式，太空中心主任林俊良還在現場向同學說明福衛5號及福衛7號功能。

由於是國家太空中心首次在台中市舉辦太空科學教育，因此報名的人數相當多，因此開辦4場，今天為第一場，每一場都爆滿，有近千位學生參加。

林俊良表示，現場展示的是福爾摩沙5號及明年要升空的福爾摩沙7號衛星星系的模型，福衛5號的衛星主要照相功能，而福衛7號是觀測氣象，將在明年在美國升空。

何欣純表示，國人自主研發的「福衛5號」衛星去年8月25日升空後，象徵台灣太空科技發展向前跨出一大步，也讓國人首次感受到「我們跟太空是那麼接近」，所以特別爭取國家太空中心「太空圓夢計畫」來到台中，讓孩子能了解台灣太空的科技發展。

此次「屯區太空圓夢計畫」課程有太空科學探索體驗營活動內容讓學生們了解台灣的太空計畫的發展，也教導學員認識遙測衛星及氣象衛星的功能，以及做中玩、玩中學的太空大地遊戲，包括太空科學大競賽、福衛動手做與太空看家園、太空中的溫度計等活動。

除了有4場太空科學的探索體驗外，10月1至10月5日還在爽文國中有福爾摩沙衛星及火箭特展，要事先報名。