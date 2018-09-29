兒童繪畫看見愛 向世界之窗延伸

2018-09-29 16:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為了讓保健觀念向下扎根，普力關懷協會今年開辦第1屆「愛健康」兒童繪畫比賽，徵得全國近3百件精彩畫作，有遠自澎湖作品，也有阿里山原住民小朋友畫作，今日在夢時代舉行頒獎典禮，得獎作品除了在國內展出，還將送往美國、泰國和中國展覽，讓世界看到孩子們的美麗畫作，也讓世界看見台灣。

繪畫比賽以「對病童的祝福」、「對醫護人員和家人的感恩」、「夢想中的病房」為主題，參賽小朋友發揮驚人的想像力。有人把病房想像成兒童樂園、太空世界或海底世界，希望躺在床上的病童能在充滿愛和歡樂的氛圍中，儘快痊癒出院。

也有人畫出醫護人員打針時恐懼噴淚的生動畫面，有的小朋友畫出送花給醫護人員和家人的溫馨畫面，表達感恩；還有位小朋友畫著媽媽躺在大床、小孩子哭泣的畫面，傳達童真關懷心情。

普力關懷協會理事長張慧芳表示，協會長期投入關懷老人的社會福利工作，發現有些老人已經年邁不堪，竟然還要照顧生病的子女，其中有不少是癌症患者，生活負擔沈重，幹部和志工深覺日常保健和癌症防治十分重要，因此希望透過吸引大人小孩都喜歡的兒童繪畫，寓教於樂開啟宣導防癌保健。

大力支持活動的南市議長賴美惠、市議員陸美祈到場相挺，鼓勵兒童繪畫比賽年年每屆持續下去，讓「小手牽大手」的願力愛心輪轉不停。

相關影音