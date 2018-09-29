結婚68年怎維持感情？ 9旬嬤語出驚人...

結婚68年的邱水銘（左）與妻子謝双鳳（右）台上「親親」秀恩愛。（請協助轉正照片）（記者王善嬿攝）

2018-09-29 16:44

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府今天舉行「你在我心，風華永在」金婚禮讚活動，118對結婚逾50年夫妻接受祝福，其中6對婚齡最久的夫妻，並上台「親親」秀恩愛；91歲阿嬤謝双鳳分享與先生邱水銘結婚68年維持感情的方法，語出驚人稱自己如家庭的奴隸，隨後解釋，因為把先生當成一家之主，且夫妻一方，要有一人為家庭付出、奉獻，但也感謝先生不曾對她大小聲，是很優秀的丈夫。

擔任國小教師的謝双鳳與同年的先生邱水銘是經由親戚介紹認識，23歲結婚後一同養育3子1女，子女有從師大音樂系畢業及醫師，均事業有成。

謝双鳳說，以前人家說，「挑來挑去，挑到一個賣龍眼的」，是指挑到人家不要的，她反而認為，「龍眼」又名「桂圓」，其實是很貴重的食材；先生退休前任職嘉南水利會，雖薪水有限，但先生不賭、不菸、不酒，省吃儉用，把錢都花在孩子、家庭身上，而且婆婆又很疼她，讓她覺得挑到好老公。

96歲退休醫師邱錦明與90歲妻子邱張瓊芳結婚71年、婚齡最久，今天兩人的子孫均到場、見證兩人感情，邱的女兒邱淑碧表示，因爸爸接受日治時期教育、比較大男人，早期都是爸爸說了算，但近10年因爸爸重聽，媽媽也會與爸爸拌嘴、吵架，但最後還是有一方退讓；爸爸在嘉義縣開業至70歲退休，兩人雖偶爾吵架，但還是會一起唱日本歌、赴日本遊玩，有共同興趣。

嘉義市政府舉辦金婚禮讚活動，6對結婚最久的夫妻接受各界祝福。（記者王善嬿攝）