雲科大跨國工作坊 增進學生新的創作元素

雲科大跨國工作坊邀印尼老師指導金線刺繡工藝。（記者詹士弘攝）

2018-09-29 16:19

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林科技大學今天舉行多元藝術饗宴「跨域創作─國際工藝設計論壇及工作坊」，邀請來自台、日、印尼等6名設計與工藝講師授課，開放學校對多元藝術領域有興趣的學生參與，希望藉由不同文化及藝術的刺激，讓學生與國際接軌，激發創新設計。

雲科大國際事務長曾世昌表示，雲科大在國際間有近300間姊妹校，是接軌國際最佳資源，校長楊能舒上任後，也要求各系所每年須與姊妹校找到對口的系所進行深度交流，不僅認識彼此，也互相合作研究及發表論文，讓雲科大更國際化。

設計研究中心主任張岑瑤表示，雲科大每年舉辦多場國際工作坊，近日邀請台灣、日本、印尼6位設計與工藝師，舉辦跨領域的藝術交流，包括印尼的蠟染、金線刺繡、扎染與日常生活用品結合，激盪出藝術火花，工作坊理論結合實務，由印尼老師說明藝術的發展與演變，之後進入實際手做課程，學生在接觸異國文化刺激後手做作品，今天就展現交流學習成果。

張岑瑤強調，我國目前正推動新南向政策，希望學生從藝術創作過程中，學習到印尼傳統工藝的價值，也融入自己的創意設計與喜好，活化傳統工藝，創新藝術工法，讓學生接觸不同領域的設計後，跳脫原有的窠臼，重新思考什麼是創作。