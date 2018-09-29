要活就要動！95歲黃陳月鳳樂當環保志工

2018-09-29 16:32

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣政府今日在南投市南島餐廳舉辦「107年南投縣環保志義工績優表揚餐會」，縣長林明溱特別出席頒發證書表揚服務年資達5年、10年、15年的績優環保志工，總共有492人獲表揚，尤以來自草屯鎮雙冬里95歲的黃陳月鳳女士最為年長，場面溫馨、熱鬧。

林明溱指出，獲表揚的環保志工們，分布在每個鄉鎮、每個村里無私的奉獻，且不畏寒暑，不但是縣府最好的夥伴，更是守護社區鄰里環境衛生及市容整潔的無名英雄，其中，來自草屯的環保志工黃陳月鳳，雖然已95歲高齡，但仍不忘回饋鄉里，10年來持續擔任社區志工，隨著雙冬社區環保志工隊出勤灑掃街道，維護家園環境，精神著實令人欽佩，堪為縣民楷模。

黃陳月鳳說，她擔任志工10年以來，不但生活過著特別充實，連帶身體也更加健康，獲頒10年資深志工證書後，也開心表示，要活就要動，將把志工做為畢生職志。

環保局長方信雄表示，因為有環保英雄的付出，南投縣的好山好水才讓更多人看見，盼藉此績優表揚大會凝聚環保志義工間的向心力、團結力，未來成為轄內推展各項環保政策或環境教育新興生力軍，更希望能帶動更多民眾加入環保志義工行列，共同守護珍愛家園，提供縣民更優質的居住環境。