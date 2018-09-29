全台唯一檜木火車站 香山車站90歲生「檜」樂

2018-09-29 15:43

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市政府今天舉辦「香山火車站90週年檜樂慶典活動」，邀來身為香山子弟的射箭國手林詩嘉、蘇思敏，為香山火車站射下慶祝對聯，現場民眾更與市長林智堅同唱生日快樂歌，高喊：「香山火車站生日檜樂！」

香山區公所區長沈靜濤表示，香山火車站建於1928年日治時期，以阿里山來的檜木作為建築材料，是台灣目前唯一僅存的檜木火車站，市府致力於歷史建物的活化與延續，希望透過本次慶典，喚起民眾對歷史古蹟保存的參與及重視，並帶來觀光人潮。

沈靜濤指出，這次慶典如同新竹300博覽會，是一場扎根歷史文化教育的行動，以朝山社區為中心，規劃香山火車站、天主教堂、朝山國小、朝山舊里集會所的闖關活動，並在朝山舊里集會所設置故事牆與香山美景攝影展，藉此讓旅客深度品味香山火車站周遭的人文歷史。

林智堅說，他與香山火車站有許多甜美回憶，他的故鄉在香山南港，幼時常跟家族的哥哥姊姊騎腳踏車去香山火車站，再搭火車去竹市中心玩。他說，上任後已在香山投入超過38億經費，包含修整17公里海岸線自行車道、建置香山濕地賞蟹步道、新闢三姓橋道路，增設YouBike站，強化香山各景點的觀光便利性，未來將持續爭取經費，讓香山成為竹市的「靠山」。