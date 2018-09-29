讓身心障礙者打工、學習、成長 斗六「心心小作所」成立

身心障礙者社區日間作業設施據點─「心心小作所」今天揭牌成立。（記者詹士弘攝）

2018-09-29 16:20

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林第8處身心障礙者社區日間作業設施據點─「心心小作所」今天揭牌成立，平時提供身心障礙者在據點增進人際互動與社會參與，也能讓從特教學校畢業的孩子們白天有去處，持續學習與成長，未來有機會轉銜至庇護工場就業。

秘書長黃玉霜表示，雲林縣有近5萬名身心障礙者，佔全縣人口7%，比例高居全國第4名，縣府近年來積極佈點設置「身心障礙者社區日間作業設施（又稱小作所）」，雲林縣小作所已成立8處，為6都之外據點數第2高的縣市 。

社會處副處長陳怡君說明，「身心障礙者社區日間作業設施」主要提供15歲至64歲身心障礙者每週一至週五、每日8小時服務，透過作業操作、生活適應學習等課程培養自立生活能力，養成良好工作態度與工作技能，避免尚無能力進入職場的身心障礙者因長期待在家中，造成家庭負擔及能力退化。

雲林縣小天使發展協理事長張為忠表示，協會將關懷據點命名為「心心小作所」，就是希望「從心看待‧用心對待」，用心關懷需要被關心的身心障礙者，真心相伴共同學習與成長，希望協會能與家長一起樂觀面對各項考驗，打造成一個屬於身心障礙者及照顧家屬的幸福之家。

張為忠表示，「心心小作所」可容納20個學員，目前學員已有7人，歡迎身心障礙者家庭參與，也請社會企業團體提供學員簡單加工的代工機會，讓學員從做中學，也賺取一點點零用金。

小作所關懷據點提供身心障礙者簡單手作加工的機會。（記者詹士弘攝）

小作所關懷據點提供身心障礙者簡單手作加工的機會。（記者詹士弘攝）