新竹公園麗池園林區開放 賴揆到場見證

2018-09-29 15:29

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市府耗資6億元整建的百年新竹公園今天開放麗池園林區，行政院長賴清德也到場參觀、見證，並參與玻璃設計藝術節開幕典禮。他大讚市長林智堅把1元的預算創造出5元的效果，將建設預算交給市府非常值得，林智堅則說，102歲、嶄新的新竹公園一定會成為市民的驕傲。

賴清德說，每次來竹市都會看到各項建設陸續完成的成果，林智堅過去提出改造新竹公園的政見，不到4年就已經看到成果，他以前也擔任過市長，深知推動建設的困難，不僅要爭取經費，還要跨局處協調，但林智堅做到了，進度甚至是交通部觀光局跨域亮點補助各縣市的計畫中進度最快的。

賴清德更向在場民眾宣布「新竹幫、幫新竹」，他說，行政院支持竹市絕不手軟，以後重要的建設都算他一份。

林智堅說，為重現新竹公園百年公園風貌，他透過交通部觀光局、內政部營建署與市府共投入6億元進行「新竹公園再生計畫」，目前開放的「麗池園林」更是恢復園林水岸景致，強調自然、綠色、親水並保留古蹟與老樹，再造日式園林建築景觀風貌。

城市行銷處長顏章聖指出，麗池原本生冷的混凝土護岸，目前已設置石籠與種植多種複層植物，並增加水岸景觀變化與設計水循環系統，多處噴泉的曝氣口也增加溶氧量與水的流動，增強淨化作用。

顏章聖說，新竹公園再生跨域亮點計畫工程採分區分期施工，外環人行步道已在今年2月開放，圓形廣場與風Live House三月開放，麗池園林與東大路入口景觀階梯廣場於今天開放，接下來孔廟旁的兒童探索園區將在明年4月開放、動物園則會在明年下半年開放。

另外，文化局長廖志堅指出，2018新竹市玻璃設計藝術節即日起於玻璃工藝博物館及風livehouse登場，整修後的玻璃工藝博物館，一樓第一、二特展區硬體視覺以最單純的黑、白色為基調，襯托出純淨的「玻璃」，讓歷史建築更顯風采。

廖志堅說，新植入的展牆及展台設計，也巧妙的回歸到配角角色，讓「玻璃工藝」再次與新竹產生連結；二樓常設展區，則由「歷史」、「工藝」及「產業」3個面向將「玻璃歷史」、「玻璃藝術」、「玻璃生活」一一陳列展出。