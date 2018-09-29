學生圖書創作比賽 關注遊民作品「袋著祝福」獲特優

2018-09-29 15:44

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣藝術教育館舉辦「全國學生圖書創作奬」今天頒獎，新北市大觀國中學生林品希關注街頭遊民問題，創作的「袋著祝福」圖畫書，故事從一隻提著塑膠袋的手帶入，若自我放逐在街上，表情呆滯的遊民是自己親人，居無定所不僅受到歧視，更時常遭遇人身安危問題，面對社會的排斥與邊緣化，評審肯定其作品巧妙運用灰色階，表現出今日社會人與人之間冷漠的沉重心情，觸動人心。

學生圖畫書創作獎迄今第13屆，累計已近2萬名學生參賽，今年全國共計有216所學校、1628名學生參與，得獎作品即起至10月28日於藝教館第1和第2展覽室展出。

國小低中年級組特優陳聿陞和陳聿泓兩兄弟，就讀台北市私立復興國小，他們以色紙剪貼方式共同創作「聖誕大冒險」，評審肯定其故事富創意，情節有節奏、有趣味，文圖配置亮麗完美。

國小高年級組特優得主是台北市吉林國小學生項詩敏「萬里洄游、蠵望龜來」描述討海青年，與一隻綠蠵龜間20年生命歷程的情誼，試圖在環保的老題材中，注入生態情感，讓讀者感受到人類並非是地球上唯一的成員，人們不能因為一己之私，任意破壞環境，被肯定是一本富含生態的優秀作品。

高中職組特優「百變怪小布」是由台北市私立育達家商學生顏子晴和李蓓君所創作，故事描述主角運用許願果，將別人的優點，集中呈現在自己的身上，結果變成一隻怪物。作者運用色鉛筆及淡彩充分表現出想像力及趣味性，誇張幽默的造型，細膩而有層次的演變過程，充分地掌握了圖畫書的圖像特色優勢，深獲好評。

得獎作品除在台北展出，亦安排於宜蘭、高雄等地巡迴展出：11月16日至27日於宜蘭縣政府文化局；12月1日至16日於國立高雄科技大學，可至藝教館網站（http://www.arte.gov.tw/） 查詢。