骨折好痛要立刻開刀 醫師建議：有些非等不可

2018-09-29 15:17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一般人認為骨折要馬上開刀，否則骨頭會長不好，醫師澄清，骨折開刀有緩急之分，大部分常見的骨折不用立即開刀，如四肢、手腕骨折，是可以等待與觀察，部分骨折一定要等待1至3週才能開刀，以免術後會皮開肉爛或血流不止，少部分則要盡速開刀，否則會危急生命或骨頭壞死。

台中榮總骨折創傷科主任陳志輝指出，一般常見的腿部或手臂骨折，沒有立刻開刀的急迫性，延遲7至10天並不會影響骨頭生長，尤其是意外造成的骨折，可能也引起延遲性腦出血、腹部滲血，一旦手術麻醉時，剛好大出血卻難有症狀，等到生命徵象有危險才會發現，已危及生命。

因此這類四肢骨折在臨床上常需要時間排除其他傷勢或後遺症，而不用急於開刀，固定骨折處是當務之急，但等開刀時間不要超過2週，以免造成新骨頭增生造成沾黏。

另外是非等不可的骨折開刀，像是腳踝附近的遠端脛骨骨折或部分膝關節附近的近端脛骨骨折，由於骨折部位皮膚薄，軟組織持續出血，幾小時內就會腫成大水泡，如果馬上開刀，發炎腫脹的皮肉再度受傷，會皮開肉爛，之後要做清創、皮瓣移植和移除內固定手術，傷勢變嚴重，因此會等上2、3週待水泡消腫後再手術。

骨盆骨折開刀也急不得，因為大部分會合併骨盆腔出血，可能出血到一定程度時因壓力關係會止血，等到一刀劃下，就會繼續大出血，因此也要觀察5至7天再手術。

還有少部分骨折就不能等、必須馬上開刀，像是骨折傷及血管神經，危及生命或截肢風險，以及兒童骨折，因為兒童忍痛度低，就得盡早開刀，還有骨折造成脫臼、年輕人的股骨頸骨折要盡快復位，以免骨頭、關節壞死；而開放性骨折及腔室症候候群，則是要進行清創和減壓手術，而非復位手術。

至於病人在等待手術時間的疼痛，可進行牽引療法、開立止痛藥、做骨外固定器、石膏或副木固定，以減輕痛楚，期間要減少活動，注意骨折處異常腫脹或變麻。