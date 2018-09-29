YS「傲少年」模擬選才 QR CODE、數據秀自己

2018-09-29 15:30

〔記者黃建華／高雄報導〕勞動部青年職涯發展中心（簡稱YS）今（29）日上午舉辦第二屆「傲少年」模擬選才活動，在有限的2分鐘面試中，青年朋友各出奇招，有人秀出自己的QR CODE，讓6位業界評審掃描深入了解自己，搭配生動活潑的自我介紹，讓評審們讚嘆不已。

YS「傲少年」模擬選才活動，由勞動部高屏澎東分署長程泰運開場致詞，他說年輕時也曾遇過各式各樣的面試場合，很多突發面試狀況都很難掌握，現在勞動部成立了YS，更能讓青年能有充分的準備來因應面試的各種情境。

模擬選才當中，青年朋友透過各種方式讓評審在2分鐘內認識自己，有些青年直接以數據、成果來呈現自身優勢，有些運用自己的故事經歷及特質，吸引評審目光，也有比較內向的青年，鼓起勇氣站上舞台，想藉由評審的意見來修正、提升自己的面試表達能力。

「如何掌握在兩分鐘內展現自己亮點很重要」、「特質很重要，可以針對不同職務內容鋪陳自己相對應的故事」來自業界的6位評審一一給予面試者意見。

分署長程泰運表示，YS串聯青年與企業間的交流，鼓勵青年打造自我品牌，並提供舞台讓青年朋友展現自我，提升進入職場的能力，對YS有興趣的青年朋友，10月6日下午2點將邀請科技業資深副總分享面試攻略、10月7日下午2點則有服務業總經理傳授履歷的撰寫秘技，詳情歡迎青年朋友上YS網站查詢。