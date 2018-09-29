行動不便長者別擔心 彰化和美重陽節禮金專人送到家

2018-09-29 14:54

〔記者湯世名／彰化報導〕行動不便別擔心！重陽節將屆，彰化縣各鄉鎮市公所已陸續發放重陽敬老禮金，但有許多上了年紀的長輩行動不便，家人也因上班而無法出門領取，和美鎮長阮厚爵獲悉，立即指派各里幹事將禮金送到家，阮厚爵今天也親自走訪多戶贈送禮金，實際了解發放狀況，讓民眾備感驚喜，直說：「看到鎮長，比拿到紅包還開心！」

阮厚爵今天率鎮公所及里幹事人員到和美鎮中圍里85歲老翁林委修家裡，致贈縣政府與鎮公所分別準備的重陽敬老禮金6000元與500元，讓老人家與家屬相當驚喜，林委修還拉著阮厚爵的手直呼：「鎮長好貼心，令他備感窩心，且看到鎮長，比拿到紅包還開心！」

阮厚爵表示，今年重陽節敬老禮金從27日起發放至10月7日，和美鎮65歲以上人口有近1萬2000人，鎮公所為每人準備了500元重陽敬老禮金，百歲人瑞則有金戒指，縣府則是符合65歲可領取3000元，80歲為6000元，90歲以上有9000元。

由於有鄉親行動不便或不方便領取，他在了解狀況後，立即指示鎮公所與當地里幹事，針對當地符合領取資格者的身體狀況進行了解，一旦得知長者不方便出門領取，就應帶著禮金服務到家，讓長者們感受到公部門對他們生活起居的關心與尊重。